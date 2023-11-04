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    «Интер» одержал гостевую победу над «Аталантой» в матче Серии А

    «Аталанта» — «Интер»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Интер» обыграл «Аталанту» (2:1) в матче 11-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол в этом матче забили гости на 40-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота «Аталанты», а полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу уверенно пробил с точки.

    На 57-й минуте «Интер» удвоил свое преимущество благодаря голу лидера команды Лаутаро Мартинеса.

    «Аталанте» удалось сократить отставание до минимума. Отличился Джанлука Скамакка на 61-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Интер 1:2
    Голы: 0:1 Хакан Чалханоглу (пенальти) (40'), 0:2 Лаутаро Мартинес (57'), 1:2 Джанлука Скамакка (61') Аталанта: Хуан Муссо, Эдерсон, Джорджио Скальвини (Рафаэл Толой, 63'), Берат Джимсити, Зеад Колашинац (Марио Пашалич, 56'), Давиде Дзаппакоста (Ханс Хатебур, 56'), Маттео Руджери, Мартен де Рон, Теун Коопмейнерс (Луис Мурьель, 80'), Адемола Лукман (Шарль Де Кетеларе, 80'), Джанлука Скамакка Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 71'), Дензел Дюмфрис, Франческо Ачерби, Стефан де Врей, Бенжамен Павар (Маттео Дармиан, 33'), Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 71'), Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 86'), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 86'), Марку Тюрам Предупреждения: Мартен де Рон (26'), Зеад Колашинац (35'), Gian Piero Gasperini (39'), Рафаэл Толой (85'), Дензел Дюмфрис (89'), Рафаэл Толой (90 + 2')

    После этого матча «Интер» занимает 1-е место в таблице Серии А с 28-ю очками в активе. «Аталанта» — на 5-й позиции (19 баллов).

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