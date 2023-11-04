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    «Барселона» вырвала победу у «Реал Сосьедада» в гостях

    «Реал Сосьедад» — «Барселона»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Барселона» минимально обыграла «Реал Сосьедад» (1:0) в матче 12-го тура испанской Примеры.

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    Единственный гол в этом матче забил защитник «сине-гранатовых» Рональд Араухо на 90+2-й минуте. Игрок обороны выпрыгнул выше всех после подачи Илкая Гюндогана в штрафную. Рефери сначала увидел офсайд, но после просмотра ВАР засчитал этот мяч.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Барселона 0:1
    Гол: 0:1 Рональд Араухо (90 + 3') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре (Ариц Элустондо, 63'), Робен Ле Норман, Айэн Муньос, Игор Субельдия, Брайс Мендес, Микель Мерино, Мартин Субименди, Микель Оярсабаль (Карлос Фернандес, 84'), Такефуса Кубо, Андер Барренечеа (Мохамед-Али Чо, 79') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жоау Канселу (Рафаэл Диас, 69'), Алекс Бальде, Иньиго Мартинес, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Фермин Лопес (Ферран Торрес, 57'), Илкай Гюндоган, Гави, Жоау Фелиш (Ламин Ямал, 69'), Роберт Левандовски (Педри, 57') Предупреждения: Брайс Мендес (49'), Жоау Фелиш (49'), Иньиго Мартинес (60'), Игор Субельдия (74'), Мартин Субименди (85'), Гави (87')

    После этого матча «Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 27-ю очками в активе. «Реал Сосьедад» — на 6-й позиции (19 баллов).

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