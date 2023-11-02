Тен Хаг: «МЮ» нужно оправиться от этого, и сделать это быстро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился комментарием после поражения от «Ньюкасла» (0:3) в Кубке лиги.

«Мы знаем, что это недостаточно хорошо. Мы должны взять на себя ответственность за это. Я должен взять на себя ответственность за это и извиниться перед болельщиками, поскольку это было ниже наших стандартов. Мы должны это исправить.

Нам нужно оправиться от этого, и сделать это быстро. В субботу следующая игра, и нам нужно поднять наши стандарты. Игроки выстоят. Они держатся вместе. Вы видели, как они старались, но мы знаем, что этого недостаточно, я несу за это ответственность.

Чтобы обрести уверенность, сначала нужно играть, а уверенность появляется тогда, когда получаешь правильный результат. Это возможно только тогда, когда ты следуешь правилам, принципам, побеждаешь в битвах и вступаешь в бой», — приводит слова тен Хага Sky Sports.