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    Деограсия: Счет матча с ЦСКА не очень справедливый

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    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в гостевом матче Кубка России.

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    «Впечатления по игре? Если посмотреть на счёт, он не очень справедливый. Мы совершили глупые ошибки, после которых нам забили гол. Хотел бы поздравить ЦСКА, а мы будем готовиться к следующему матчу.

    Почему армейцы были лучше? Обидно, что у ЦСКА играл почти стартовый состав, у нас была ротация. Мы старались действовать через фланг. Мы собирались создавать опасность через фланг, но совершили две ошибки. После этого нам забили два мяча. Из‑за таких ошибок проигрываем матчи», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

    Таким образом, обе команды набрали по 11 очков и заняли первые два места в турнирной таблице группы А, выйдя в плей-офф турнира.

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