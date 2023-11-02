Деограсия: Счет матча с ЦСКА не очень справедливый

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:3) в гостевом матче Кубка России.

«Впечатления по игре? Если посмотреть на счёт, он не очень справедливый. Мы совершили глупые ошибки, после которых нам забили гол. Хотел бы поздравить ЦСКА, а мы будем готовиться к следующему матчу.

Почему армейцы были лучше? Обидно, что у ЦСКА играл почти стартовый состав, у нас была ротация. Мы старались действовать через фланг. Мы собирались создавать опасность через фланг, но совершили две ошибки. После этого нам забили два мяча. Из‑за таких ошибок проигрываем матчи», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Таким образом, обе команды набрали по 11 очков и заняли первые два места в турнирной таблице группы А, выйдя в плей-офф турнира.