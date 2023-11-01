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    Точилин: Любая победа для нас в нынешней ситуации — глоток свежего воздуха

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    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итог матча против «Факела» (2:0) в Кубке России.

    Александр Точилин
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    Александр Точилин

    «Отмечу всю команду, это командная победа. Тяжелая игра, особенно поначалу. Мы терпели, потом игру выровняли, играли даже с преимуществом, забили два хороших мяча. Здесь повлияло и индивидуальное мастерство некоторых футболистов, которые сыграли так, как надо было сыграть в конкретной ситуации.

    Мы идем дальше, для нас это очень важно. Любая победа для нас в нынешней ситуации — глоток свежего воздуха. Будет проще готовиться к следующей игре. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, желание, моментами играли неплохо. Теперь нужно больше работать, чтобы мы играли не кусками, а всё было более целостно.

    Сейчас у нас пять матчей в РПЛ до перерыва — это пять маленьких финалов. Задача стоит одна — в каждом матче набирать максимум очков», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

    Таким образом, «Сочи» набрал 8 очков и поднялся на третье место в группе А. У «Факела» 6 баллов и последняя строчка. Сочинцы шагнули в плей-офф Пути регионов, а воронежцы покинули турнир.

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