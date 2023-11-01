Оздоев о работе с Пирло: У него очень интересные идеи и тренировочный процесс

Полузащитниквысказался о работе с чемпионом мира в состааве Италии

«Манчини — тоже выдающийся футболист и великий тренер с большими достижениями. Но с ним я совсем недолго проработал — всего пару месяцев. А с Пирло провёл целый сезон.

Отношения были совсем другие. Андреа — мировая легенда. Уверен, что и тренер из него будет топовый. У него очень интересные идеи и тренировочный процесс.

Он постоянно в эпицентре, на поле, всё объясняет, показывает. При этом ты никогда не услышишь от него упрёков в стиле: "Неправильно всё делаешь. Вот когда я играл…"

Он спокойно объясняет, какое решение было бы оптимальным в той или иной ситуации. При этом Пирло понимает уровень каждого футболиста и требует от тебя только то, что ты способен сделать.

А в повседневной жизни он обычный парень. Пирло был очень близок к игрокам, много общался. Если нужно было о чём-то поговорить, легко могли встретиться в городе, выпить кофе. А так, конечно, субординация — я тренер, ты игрок — присутствовала», — рассказал Оздоев Чемпионату.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 9 матчей за ПАОК и забил 2 гола.