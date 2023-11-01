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    «Химки» разгромили «Динамо-Владивосток» в Кубке России

    «Химки» — «Динамо-Владивосток»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче 1/8 финала Пути Регионов Кубка России «Химки» принимали «Динамо-Владивосток». Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0.

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев
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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев

    На 29-й минуте «Химки» вышли вперед после гола Петроса Аветисяна. На 66-й минуте преимущество хозяев удвоил Лев Скворцов.

    До финального свистка «Химки» довели дело до разгрома усилиями Тимура Касимова, который оформил дубль.

    Подопечные Андрея Талалаева прошли в 1/4 финала Пути регионов. «Динамо-Владивосток» покинул Кубок России.

    Футбол. Россия. Кубок
    Химки — Динамо Владивосток 4:0
    Голы: 1:0 Avetisyan P. (29'), 2:0 Лев Скворцов (66'), 3:0 Аршак Корян (86'), 4:0 Kasimov T. (90+3') Химки: Антон Митрюшкин, Стефан Мелентиевич, Лев Скворцов, Илья Берковский, Хетаг Хосонов, Лео Андраде, Амир Мохаммад, Кирилл Панченко, Илья Садыгов, Avetisyan P., Volkov Z. Динамо Владивосток: Beltyukov D., Baev A., Dorokhov E., Dubrovskiy V., Dudkin S., Kalugin D., Kotov D., Kryukov M., Obivalin S., Salnikov I., Sergeev N.

    Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

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