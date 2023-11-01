«Химки» — «Динамо-Владивосток»: счет матча 4:0, обзор голов

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев Фото: globallookpress.com
На 29-й минуте «Химки» вышли вперед после гола Петроса Аветисяна. На 66-й минуте преимущество хозяев удвоил Лев Скворцов.
До финального свистка «Химки» довели дело до разгрома усилиями Тимура Касимова, который оформил дубль.
Подопечные Андрея Талалаева прошли в 1/4 финала Пути регионов. «Динамо-Владивосток» покинул Кубок России.
Футбол. Россия. Кубок
Химки — Динамо Владивосток 4:0
Голы: 1:0 Avetisyan P. (29'), 2:0 Лев Скворцов (66'), 3:0 Аршак Корян (86'), 4:0 Kasimov T. (90+3') Химки: Антон Митрюшкин, Стефан Мелентиевич, Лев Скворцов, Илья Берковский, Хетаг Хосонов, Лео Андраде, Амир Мохаммад, Кирилл Панченко, Илья Садыгов, Avetisyan P., Volkov Z. Динамо Владивосток: Beltyukov D., Baev A., Dorokhov E., Dubrovskiy V., Dudkin S., Kalugin D., Kotov D., Kryukov M., Obivalin S., Salnikov I., Sergeev N.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.