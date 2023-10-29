Лаксальт: «Динамо» проделало очень хорошую командную работу

Лучший игрок матча 13-го тура РПЛ(2:1)прокомментировал игру команды.

«Думаю, мы проделали очень хорошую командную работу. Реализовали свои моменты. В конце немного не хватило концентрации, пропустили необязательный гол. Я бы сказал, что лучшим игроком была вся команда.

Последние 10 минут очень тяжело дались команде? Может быть, мы переживали за результат. Мы больше думали об обороне, чем об атаке. В то же время у нас было очень много моментов до этого. Надо работать над реализацией на тренировках», — приводит слова Лаксальта «Матч ТВ».

«Динамо» набрало 21 очко и поднялось на четвертое место в таблице РПЛ. «‎Урал» (16) располагается на десятой строчке.