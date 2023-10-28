«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью с(2:2) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол в этом матче забили гости на 22-й минуте встречи. Форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон совершил изумительный удар ножницами, который привел к голу.

Уже на 36-й минуте «волки» сумели сравнять счет. Полузащитник команды Марио Лемина сильным ударом головой показил ворота соперника — 1:1.

На 45+1-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота хозяев, а все тот же Каллум Уилсон оформил дубль, уверенно пробив с точки — 2:1.

На 71-й минуте «Вулверхэмптон» снова сравнял счет. Нападающий команды Хван Хи Чан получил передачу от партнера и отправил мяч в нижний угол ворот — 2:2.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Ньюкасл 2:2 Голы: 0:1 Каллум Уилсон (22'), 1:1 Марио Лемина (36'), 1:2 Каллум Уилсон (пенальти) (45 + 4'), 2:2 Хван Хи Чан (71') Вулверхэмптон: Жозе Са, Макс Килман, Крэйг Доусон, Тоте Антонио Гомеш, Нелсон Семеду, Райан Айт Нури, Марио Лемина (Joao Gomes, 86'), Бубакар Траоре (Томми Дойл, 54'), Педру Нету (Саша Калайджич, 77'), Матеус Кунья, Хван Хи Чан Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Фабиан Шёр, Джамал Ласcеллс, Киран Триппьер, Мигель Альмирон (Джозеф Уиллок, 72'), Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф, Энтони Гордон, Каллум Уилсон, Жоэлинтон Предупреждения: Дэниел Бёрн (66'), Джамал Ласcеллс (69'), Киран Триппьер (82'), Райан Айт Нури (83'), Шон Лонгстафф (90 + 6')

После этого матча «Вулверхэмптон» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе. «Ньюкасл» — на 6-й позиции (17 баллов).