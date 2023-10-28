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    «Енисей» всухую обыграл КАМАЗ в матче Первой лиги

    «Енисей» — КАМАЗ: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Енисей» одержал победу над КАМАЗом (2:0) в матче 16-го тура российской Первой лиги.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    Первый гол хозяева забили на 66-й минуте встречи. Нападающий «Енисея» Максим Савельев точным ударом открыл счет в матче.

    Уже на 80-й минуте защитник хозяев Херман Феррейра забил гол и поставил точку, итоговый результат — 2:0.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Енисей — КамАЗ 2:0
    Голы: 1:0 Savelyev M. (66'), 2:0 Херман Феррейра (80') Енисей: Станислав Антипин, Вячеслав Бардыбахин, Херман Феррейра, Александр Масловский, Виталий Стежко, Никита Глушков, Егор Иванов, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Александр Канаплин, Андрей Окладников КамАЗ: Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Юрий Кириллов, Руслан Куль, Валентин Пальцев, Дамир Таликин, Григорий Борисенко, Fartuna B., Gorelov P., Gyurdzhan A., Ratnikov S. Предупреждения: Gorelov P. (14'), Fartuna B. (36'), Виталий Стежко (43'), Никита Глушков (55'), (90+1')

    После этого матча «Енисей» занимает 8-е место в таблице Первой лиги с 21 баллом в активе. КАМАЗ — на 10-й позиции (20).

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