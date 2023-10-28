«Енисей» — КАМАЗ: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу над(2:0) в матче 16-го тура российской Первой лиги.

Первый гол хозяева забили на 66-й минуте встречи. Нападающий «Енисея» Максим Савельев точным ударом открыл счет в матче.

Уже на 80-й минуте защитник хозяев Херман Феррейра забил гол и поставил точку, итоговый результат — 2:0.

Футбол. Россия. ФНЛ Енисей — КамАЗ 2:0 Голы: 1:0 Savelyev M. (66'), 2:0 Херман Феррейра (80') Енисей: Станислав Антипин, Вячеслав Бардыбахин, Херман Феррейра, Александр Масловский, Виталий Стежко, Никита Глушков, Егор Иванов, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Александр Канаплин, Андрей Окладников КамАЗ: Арсен Адамов, Валерий Почивалин, Юрий Кириллов, Руслан Куль, Валентин Пальцев, Дамир Таликин, Григорий Борисенко, Fartuna B., Gorelov P., Gyurdzhan A., Ratnikov S. Предупреждения: Gorelov P. (14'), Fartuna B. (36'), Виталий Стежко (43'), Никита Глушков (55'), (90+1')

После этого матча «Енисей» занимает 8-е место в таблице Первой лиги с 21 баллом в активе. КАМАЗ — на 10-й позиции (20).