Леау выйдет в стартовом составе «Милана» на матч с «Ювентусом»

Стали известны стартовые составы на матч 9-го тура итальянской Серии А

«Милан»: Миранте, Калабрия, Тшау, Томори, Флоренци, Муса, Адли, Рейндерс, Пулишич, Жиру, Леау.

«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани, Маккенни, Миретти, Локателли, Рабьо, Костич, Милик, Влахович.

Матч между этими командами состоится 22-го октября в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния — тут.

После 8-и туров «Милан» занимает 2-е место в таблице Серии А с 21-м баллом в активе. «Ювентус» — на 3-й позиции (17 баллов).