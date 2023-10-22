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    Леау выйдет в стартовом составе «Милана» на матч с «Ювентусом»

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    Стали известны стартовые составы на матч 9-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Ювентус».

    Рафаэль Леау — форвард «Милана»
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    Рафаэль Леау — форвард «Милана»

    «Милан»: Миранте, Калабрия, Тшау, Томори, Флоренци, Муса, Адли, Рейндерс, Пулишич, Жиру, Леау.

    «Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани, Маккенни, Миретти, Локателли, Рабьо, Костич, Милик, Влахович.

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    • Матч между этими командами состоится 22-го октября в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния — тут.

    После 8-и туров «Милан» занимает 2-е место в таблице Серии А с 21-м баллом в активе. «Ювентус» — на 3-й позиции (17 баллов).

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