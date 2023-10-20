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    «Кайрат» не исключает будущие трансферы с «Зенитом»

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    Спортивный директор «Кайрата» Константин Лежнев рассказал, что его клуб продолжает контактировать с петербургским «Зенитом» и талантливые воспитанники всегда могут оказаться в РПЛ или зарубежных клубах.

    Нуралы Алип
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    Нуралы Алип

    «У нас очень молодая команда, которая преимущественно состоит из воспитанников нашей академии. Нуралы Алип доказал своим примером, что в жизни нет ничего невозможного. При должном и профессиональном подходе у каждого может быть шанс уехать в зарубежный топ-клуб. Конечно, мы хотим, чтобы он был не единственным воспитанником, который уехал за границу, но всё зависит от самих ребят.

    Мы ведём работу с селекционным отделом молодёжного департамента "Зенита". Очень надеемся, что в ближайшем будущем вы увидите переходы не только молодых ребят из "Зенита" в "Кайрат" для получения игровой практики, но и в другую сторону», — цитирует Лежнева «Чемпионат».

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    • Напомним, что центральный защитник сборной Казахстана Нуралы Алип пришел в «Зенит» в феврале 2022 года, но сыграл за российский клуб пока всего 14 матчей и является в команде Семака игроком ротации.

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