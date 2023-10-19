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    Осинькин считает Ивича лучшим тренером первой части чемпионата

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал Владимира Ивича сильнейшим тренером РПЛ на сегодняшний день.

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «Если выделять кого-то из тренеров, то, понятно, Ивич. Его команда ровно и стабильно проводит этот отрезок. Ничего сверхрезкого не бывает.

    Ивич работал в прошлом году, заложил базу, и сейчас мы видим прогресс. Понятно, что мы отталкиваемся от результата в том числе. И, раз не было сильных изменений в составе по сравнению с прошлым сезоном, выделю именно Ивича», — цитирует Осинькина Sport24.

    После 11 туров «Краснодар» уверенно возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 27 очками. На шесть очков отстают «Крылья Советов», возглавляемые Игорем Осинькиным.

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