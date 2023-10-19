Гендиректор «Интера» уверен, что клуб продлит контракт с Лаутаро

Генеральный директор «Интера»уверен, что миланский клуб продлит соглашение с форвардом

«Лаутаро не похож на Шкриньяра. Если он захочет остаться — мы сделаем всё, чтобы его продлить. "Интер" заинтересован в сотрудничестве с Мартинесом не меньше его самого.

Здорово иметь игрока, который отказывается от многих топ-клубов только ради того, чтобы остаться там, где он есть сейчас», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Лаутаро играет за миланскую команду с 2018 года. Всего за «Интер» форвард провел 248 игр во всех турнирах, забил 113 мячей и сделал 38 голевых передач.