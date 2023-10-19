«Акрон» разгромил «Шинник» в Кубке России

Нападающий хозяев Андрес Понсе Фото: globallookpress.com
Счет на 8-й минуте открыл недавний новичок тольяттинского клуба Артем Погосов.
Второй мяч был забит на 56-й минуте. Пенальти реализовал форвард Абу-Саид Эльдарушев.
Точку в матче поставил венесуэльский нападающий Андрес Понсе, который заменил на 72-й минуте Эльдарушева.
Футбол. Россия. Кубок
Акрон — Шинник 3:0
Голы: 1:0 Артём Погосов (9'), 2:0 Абу-Саид Эльдарушев (пенальти) (56'), 3:0 Андрес Понсе (83') Акрон: Дэвид Сангаре, Егор Данилкин, Вадим Конюхов, Владимир Азаров, Марат Таймуразович Бокоев, Иван Чудин, Антон Килин, Абу-Саид Эльдарушев, Артём Погосов, Константин Савичев, Danilin K. Шинник: Денис Вамбольт, Андрей Семёнов, Эдуард Валиахметов, Михаил Гащенков, Даниэль Мишкич, Игорь Соколов, Александр Ставпец, Данила Сухомлинов, Вячеслав Зинков, Эльдар Низамутдинов, Guzj D. Предупреждения: Вадим Конюхов (39'), Константин Савичев (74')
Напомним, что «Акрон» — прошлогодний финалист Кубка России.