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    «Акрон» разгромил «Шинник» в Кубке России

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    Завершился матч пятого круга Кубка России «Путь регионов» между «Акроном» и «Шинник». Победу одержали хозяева со счетом 3:0.

    Нападающий хозяев Андрес Понсе
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    Нападающий хозяев Андрес Понсе

    Счет на 8-й минуте открыл недавний новичок тольяттинского клуба Артем Погосов.

    Второй мяч был забит на 56-й минуте. Пенальти реализовал форвард Абу-Саид Эльдарушев.

    Точку в матче поставил венесуэльский нападающий Андрес Понсе, который заменил на 72-й минуте Эльдарушева.

    Футбол. Россия. Кубок
    Акрон — Шинник 3:0
    Голы: 1:0 Артём Погосов (9'), 2:0 Абу-Саид Эльдарушев (пенальти) (56'), 3:0 Андрес Понсе (83') Акрон: Дэвид Сангаре, Егор Данилкин, Вадим Конюхов, Владимир Азаров, Марат Таймуразович Бокоев, Иван Чудин, Антон Килин, Абу-Саид Эльдарушев, Артём Погосов, Константин Савичев, Danilin K. Шинник: Денис Вамбольт, Андрей Семёнов, Эдуард Валиахметов, Михаил Гащенков, Даниэль Мишкич, Игорь Соколов, Александр Ставпец, Данила Сухомлинов, Вячеслав Зинков, Эльдар Низамутдинов, Guzj D. Предупреждения: Вадим Конюхов (39'), Константин Савичев (74')

    Напомним, что «Акрон» — прошлогодний финалист Кубка России.

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