Босния и Герцеговина — Португалия: счет матча 0:5, обзор голов

Первый гол в этом матче забили гости на 5-й минуте встречи. Арбитр назначил пенальти в ворота Боснии, а форвард Португалии Криштиану Роналду уверенно пробил с точки — 1:0.
Уже на 20-й минуте все тот же Роналду получил мяч, увидел, что голкипер соперника далековато вышел из ворот и перебросил мяч через него. Криштиану удвоил преимущество своей команды.
Спустя всего 5 минут Португалия сделала счет разгромным. Полузащитник сборной Бруну Фернандеш прорвался в свободную зону и совершил сильный удар в правый угол ворот.
4-й гол Португалии также не заставил себя долго ждать. На 32-й минуте защитник сборной Жоау Канселу получил передачу на углу штрафной, обработал мяч и вогнал его в правую девятку ворот.
На 41-й минуте нападающий Португалии Жоау Феликс принял изумительную передачу от партнера по команде и пустил мяч по низу. Удар оказался голевым — 5:0.
После этого матча Португалия занимает 1-е место в своей группе, досрочно обеспечив выход на чемпионат Европы 2024 года. Босния и Герцеговина — на 5-й позиции (9 баллов).