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    Дубль Роналду помог Португалии разгромить Боснию и Герцеговину в матче отбора на Евро-2024

    Босния и Герцеговина — Португалия: счет матча 0:5, обзор голов

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    Португалия всухую разгромила Боснию и Герцеговину (5:0) в матче 8-го тура отбора на Евро-2024.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Первый гол в этом матче забили гости на 5-й минуте встречи. Арбитр назначил пенальти в ворота Боснии, а форвард Португалии Криштиану Роналду уверенно пробил с точки — 1:0.

    Уже на 20-й минуте все тот же Роналду получил мяч, увидел, что голкипер соперника далековато вышел из ворот и перебросил мяч через него. Криштиану удвоил преимущество своей команды.

    Спустя всего 5 минут Португалия сделала счет разгромным. Полузащитник сборной Бруну Фернандеш прорвался в свободную зону и совершил сильный удар в правый угол ворот.

    4-й гол Португалии также не заставил себя долго ждать. На 32-й минуте защитник сборной Жоау Канселу получил передачу на углу штрафной, обработал мяч и вогнал его в правую девятку ворот.

    На 41-й минуте нападающий Португалии Жоау Феликс принял изумительную передачу от партнера по команде и пустил мяч по низу. Удар оказался голевым — 5:0.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J
    Босния и Герцеговина — Португалия 0:5
    Голы: 0:1 Криштиану Роналду (пенальти) (5'), 0:2 Криштиану Роналду (20'), 0:3 Бруну Фернандеш (25'), 0:4 Жоау Канселу (32'), 0:5 Жоау Фелиш (41') Босния и Герцеговина: Ибрагим Шехич (Никола Васильев, 72'), Амар Дедич, Адриан Леон Баришич (Renato Gojkovic, 72'), Деннис Хаджикадунич, Зеад Колашинац, Миралем Пьянич, Гойко Цимирот, Мирослав Стеванович (Саид Хамулич, 65'), Эрмедин Демирович (Юсуф Газибегович, 46'), Эдин Джеко, Amar Rahmanovic (Амир Хаджиахметович, 46') Португалия: Диогу Кошта, Отавио (Жоау Невеш, 85'), Жоау Канселу, Гонсалу Инасиу, Рубен Диаш, Диогу Далот, Перейра Данилу, Бруну Фернандеш (Рубен Невеш, 79'), Рафаэл Леау (Педру Нету, 65'), Жоау Фелиш (Витор Феррейра, 79'), Криштиану Роналду (Диогу Жота, 65') Предупреждения: Деннис Хаджикадунич (83'), Зеад Колашинац (88')

    После этого матча Португалия занимает 1-е место в своей группе, досрочно обеспечив выход на чемпионат Европы 2024 года. Босния и Герцеговина — на 5-й позиции (9 баллов).

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