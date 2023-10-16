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    Директор саудовской лиги: Возможное прибытие Моуринью станет еще одним качественным скачком

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    Исполнительный директор чемпионата Саудовской Аравии Карло Нохра высказался о том, что в будущем Жозе Моуринью может возглавить один из местных клубов.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    Моуринью в настоящее время занимает пост главного тренера «Ромы». Ранее португалец признался, что у него есть желание поработать в Саудовской Аравии.

    «Нет сомнений в том, что так называемый "эффект Роналду" оказал исключительное влияние на нашу лигу. Это изменило все с точки зрения медийности, востребованности и телевизионных контрактов.

  • Кризис третьего года. Неудачно стартовавший сезон может стать для Моуринью последним в «Роме»
  • Римлян может постичь кризис, подобный тому, который португалец ранее пережил в «Реале», «Челси» и «МЮ»
  • 17/09/2023

    • Я не могу утверждать, что Моуринью будет нашим следующим громким приобретением, но очевидно, что его возможное прибытие во многих отношениях станет еще одним качественным скачком для нашего чемпионата», — сказал Нохра, слова которого приводит Tuttomercatoweb.

    «Рома» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

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