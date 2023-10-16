Директор саудовской лиги: Возможное прибытие Моуринью станет еще одним качественным скачком

Исполнительный директор чемпионата Саудовской Аравиивысказался о том, что в будущемможет возглавить один из местных клубов.

Моуринью в настоящее время занимает пост главного тренера «Ромы». Ранее португалец признался, что у него есть желание поработать в Саудовской Аравии.

«Нет сомнений в том, что так называемый "эффект Роналду" оказал исключительное влияние на нашу лигу. Это изменило все с точки зрения медийности, востребованности и телевизионных контрактов.

Я не могу утверждать, что Моуринью будет нашим следующим громким приобретением, но очевидно, что его возможное прибытие во многих отношениях станет еще одним качественным скачком для нашего чемпионата», — сказал Нохра, слова которого приводит Tuttomercatoweb.

«Рома» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.