Ковтун рассказал, почему они с Парфеновым ушли из «Родины»

Дмитрий Ковтун Фото: globallookpress.com
«Сразу после ухода из клуба сложно ответить в плане новых вызовов и по поводу интересов. Нужно какое то время. Пока отдыхаем больше. Так что вопрос времени.
Был уже и комментарий Дмитрия Владимировича Парфенова на этот счет, что расстались по обоюдному согласию. Конкретно же почему ушли — и так понятно в принципе. Результат, положение в турнирной таблице, — сказал Ковтун "Матч ТВ".
В текущем сезоне "Родина" располагается лишь на 12-м месте в Первой лиге. В прошлом году команда заняла пятую строчку и играла в стыковых матчах с "Пари НН", но не смогла его обыграть.