Ковтун рассказал, почему они с Парфеновым ушли из «Родины»

10 октября стало известно о том, чтоприняла решение расстаться с главным тренеромпо обоюдному согласию. Вместе с ним команду покинул и его ассистент

«Сразу после ухода из клуба сложно ответить в плане новых вызовов и по поводу интересов. Нужно какое то время. Пока отдыхаем больше. Так что вопрос времени.

Был уже и комментарий Дмитрия Владимировича Парфенова на этот счет, что расстались по обоюдному согласию. Конкретно же почему ушли — и так понятно в принципе. Результат, положение в турнирной таблице, — сказал Ковтун "Матч ТВ".

В текущем сезоне "Родина" располагается лишь на 12-м месте в Первой лиге. В прошлом году команда заняла пятую строчку и играла в стыковых матчах с "Пари НН", но не смогла его обыграть.