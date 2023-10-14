Тренер Португалии: Роналду воодушевляет молодых игроков

Главный тренер сборной Португалиипосле победы над Словакией (3:2) в отборе на Евро-2024 оценил игру

В игре против словаков Роналду стал автором двух забитых мячей.

«Бороться за выход и добиться его — это мечта. У нас очень талантливая команда, и использовать талант этих футболистов — сложная задача для тренера.

Но я думаю, что за последние семь матчей нам удалось продемонстрировать правильное отношение к делу.

Криштиану Роналду в хорошей форме, много играет и много забивает в своем клубе. У него большой опыт выступлений за сборную, он воодушевляет молодых ребят и служит примером для подражания.

Мы все делаем все, что в наших силах. Это не индивидуальный вид спорта, а коллективный, и все должны отдаваться делу», — приводит слова Мартинеса Record.

Напомним, Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов в 2023 году.