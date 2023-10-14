Тренер Португалии: Роналду воодушевляет молодых игроков

В игре против словаков Роналду стал автором двух забитых мячей.
«Бороться за выход и добиться его — это мечта. У нас очень талантливая команда, и использовать талант этих футболистов — сложная задача для тренера.
Но я думаю, что за последние семь матчей нам удалось продемонстрировать правильное отношение к делу.
Криштиану Роналду в хорошей форме, много играет и много забивает в своем клубе. У него большой опыт выступлений за сборную, он воодушевляет молодых ребят и служит примером для подражания.
Мы все делаем все, что в наших силах. Это не индивидуальный вид спорта, а коллективный, и все должны отдаваться делу», — приводит слова Мартинеса Record.
Напомним, Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов в 2023 году.