ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей чемпионата ЕвропыТурниры с 24 командами не работают: Евро нужно расширить до 32
  • 08:04
    • В Италии опубликовали список футболистов, делавших нелегальные ставки. Среди них есть топ-игроки
  • 00:20
    • Роналду — самый высокооплачиваемый футболист в 2023 году
  • 00:12
    • Франция, Португалия и Бельгия вышли на Евро-2024
  • 00:00
    • Мбаппе обошел Платини по количеству голов за сборную Франции
  • 23:49
    • Дубль Роналду помог Португалии переиграть Словакию
    Все новости спорта

    Дешам: Мбаппе показал, что беспокоиться не о чем

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Нидерландов Евро-2024
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Нидерландами (2:1) в отборе на Евро-2024 оценил игру Килиана Мбаппе.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Благодаря двум голам в матче с Нидерландами Мбаппе обошел Мишеля Платини по количеству голов за сборную Франции.

    «Я не из тех, кто переживает, особенно по поводу Килиана. Сегодня он показал, что беспокоиться не о чем. Когда он в такой форме, безусловно, у Франции больше шансов на победу.

    Благодаря Килиану все сразу становится ясно. Он открывался, находился в хорошей форме, и защитники его боялись. Когда это было нужно, он прикладывал необходимые усилия, я даже видел, что он играл на правом фланге, когда надо было закрыть брешь, и это важно для капитана. Он многое берет на себя, но в то же время следит за тем, чтобы не брать слишком много.

    Я знаю, что некоторые хотели бы, чтобы он чаще общался с прессой, но мне больше нравится, когда за него говорят его ноги», — сказал Дешам в интервью TF1.

    Напомним, Франция стала одной из первых трех сборных, которые досрочно гарантировал себе участие в финальной части чемпионата Европы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли Дания реванш против Казахстана?
  • Дания — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Обойдет ли Финляндия Словению?
  • Словения — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сможет ли устоять «Ленинградец»?
  • «Алания» — «Ленинградец». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Дания — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Словения — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Алания — Ленинградец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Димитров — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Норвегия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Польша — Молдова
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры