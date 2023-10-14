Дешам: Мбаппе показал, что беспокоиться не о чем

Главный тренер сборной Франциипосле победы над Нидерландами (2:1) в отборе на Евро-2024 оценил игру

Благодаря двум голам в матче с Нидерландами Мбаппе обошел Мишеля Платини по количеству голов за сборную Франции.

«Я не из тех, кто переживает, особенно по поводу Килиана. Сегодня он показал, что беспокоиться не о чем. Когда он в такой форме, безусловно, у Франции больше шансов на победу.

Благодаря Килиану все сразу становится ясно. Он открывался, находился в хорошей форме, и защитники его боялись. Когда это было нужно, он прикладывал необходимые усилия, я даже видел, что он играл на правом фланге, когда надо было закрыть брешь, и это важно для капитана. Он многое берет на себя, но в то же время следит за тем, чтобы не брать слишком много.

Я знаю, что некоторые хотели бы, чтобы он чаще общался с прессой, но мне больше нравится, когда за него говорят его ноги», — сказал Дешам в интервью TF1.

Напомним, Франция стала одной из первых трех сборных, которые досрочно гарантировал себе участие в финальной части чемпионата Европы.