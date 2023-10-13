Австрия — Ьельгия: счет матча 2:3 (0:1), обзор голов

В центральном матче группы F встречались лидеры. Победу в матче одержала команда Доменико Тедеско со счетом 3:1.

На 12-й минуте Доди Лукебакио открыл счет с передачи Тимоти Кастаня.

В начале второго тайма вингер «Севильи» оформил дубль. Ему ассистировал Янник Карраско.

Через три минуты Ромелу Лукаку сделал счет разгромным. Голевой пас ему отдал Жереми Доку.

Сборная Австрии смогла ответить лишь голом престижа на 73-й минуте. Автором забитого мяча стал Конрад Лаймер.

А на 84-й минуте Марсель Забитцер реализовал пенальти и сделал счет 2:3.

Но на большее Австрии времени не хватило.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F Австрия — Бельгия 2:3 Голы: 0:1 Доди Лукебакио (12'), 0:2 Доди Лукебакио (55'), 0:3 Ромелу Лукаку (58'), 1:3 Конрад Лаймер (73'), 2:3 Марсель Забитцер (пенальти) (84') Австрия: Александр Шлагер, Кевин Дансо (Самсон Байду, 66'), Филипп Линхарт, Максимилиан Вебер (Александер Прасс, 71'), Николас Зайвальд, Конрад Лаймер, Флориан Гриллич, Ксавер Шлагер, Патрик Виммер (Марсель Забитцер, 79'), Кристоф Баумгартнер (Мухаммед Чам Сарачевич, 66'), Манприт Саркария (Саша Калайджич, 66') Бельгия: Матц Зельс, Артур Теате, Ян Вертонген, Ваут Фас, Тимоти Кастань, Доди Лукебакио (Жоан Бакайоко, 70'), Амаду Онана, Орел Мангала (Юри Тилеманс, 64'), Жереми Доку (Мандела Кейта, 87'), Ромелу Лукаку, Луа Опенда (Янник Карраско, 46') Предупреждения: Флориан Гриллич (15'), Орел Мангала (24'), Амаду Онана (36'), Николас Зайвальд (40'), Патрик Виммер (54'), Тимоти Кастань (63'), Конрад Лаймер (77'), Амаду Онана (78'), Ромелу Лукаку (79')

После этого матча сборная Бельгии стала единоличным лидером группы F с 16 очками. Австрия отстает теперь на три балла.