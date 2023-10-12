Бывший спортивный директор «Зенита» покинул «Марсель»

Хавьер Рибалта Фото: globallookpress.com
«Правление, возглавляемое Пабло Лонгорией,на сегодняшний день состоящее из четырех членов, продолжит свою миссию по глубокой трансформации клуба без участия Хавьера Рибалты, которого "Марсель" особенно благодарит за его участие и профессионализм на протяжении всего пути в клубе», — говорится в заявлении на официальном сайте «Марселя».
Добавим, что Хавьер Рибалта с июля 2018-го по апрель 2021-го года работал спортивным директором в санкт-петербургском «Зените». Аналогичную должность в «Марселе» испанец занял летом прошлого года.