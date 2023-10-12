Бывший спортивный директор «Зенита» покинул «Марсель»

Спортивный директор «Марселя»покинул свой пост, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Правление, возглавляемое Пабло Лонгорией,на сегодняшний день состоящее из четырех членов, продолжит свою миссию по глубокой трансформации клуба без участия Хавьера Рибалты, которого "Марсель" особенно благодарит за его участие и профессионализм на протяжении всего пути в клубе», — говорится в заявлении на официальном сайте «Марселя».

Добавим, что Хавьер Рибалта с июля 2018-го по апрель 2021-го года работал спортивным директором в санкт-петербургском «Зените». Аналогичную должность в «Марселе» испанец занял летом прошлого года.