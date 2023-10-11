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    Тренер Камеруна Сонг: Замбо Ангисса и Шупо-Мотинг не сыграют с Россией из-за травм

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Сборная Камеруна
    Наставник камерунской сборной Ригобер Сонг сообщил, что форвард Эрик Шупо-Мотинг и полузащитник Андре Замбо Ангисса получили травмы и не смогут выйти на поле против сборной России.

    Ригобер Сонг
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    Ригобер Сонг

    «Шупо-Мотинг и Замбо-Ангисса не сыграют из-за политики? Нет, такое исключено. У них действительно есть трудности со здоровьем. Совершенно не страшно, что они пропустят игру. Мы вышли на Кубок Африки в январе, и будет лучше, если они подготовятся к этим матчам. Пусть они сейчас пропустят игру, но будут готовы к январю», — цитирует Сонга «Чемпионат».

    Игра Россия — Камерун состоится завтра, 12 сентября в Москве в 19:00 (мск). Ранее было заявлено, что гости приедут на товарищеский матч в сильнейшем составе.

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