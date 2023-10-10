Непомнящий считает Россию фаворитом в матче с Камеруном

Известный российский тренерподелился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

«Конечно, Камерун является достаточно сильным соперником, однако считаю сборную России фаворитом в предстоящем матче. Прекрасно понимаю, что, возможно, африканцы превосходят по качеству своего состава нашу команду, но тут стоит учесть, насколько они будут мотивированны и готовы ментально в этой игре.

Футболисты Карпина далеко не на последнем счету и выступают вполне прилично, они будут готовы. Ожидаю, что на трибунах должен быть аншлаг, — как ни странно, но Москва далеко не избалована встречами такого уровня», — приводит слова Непомнящего RT.

Игра состоится 12 октября на домашнем стадионе московского «Динамо».