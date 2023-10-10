Моуринью: За Анти-Моуринхизмом стоят люди, которые радуются, когда «Рома» не побеждает и не добивается успеха в Европе

Главный тренердал свой ответ критикам римской команды.

«Существует и Анти-Моуринхизм. Особенно в Риме можно найти обе стороны.

За Анти-Моуринхизмом стоят люди, которые радуются, когда "Рома" не побеждает и когда "Рома" не добивается успеха в Европе. Они развлекаются по радио, и это нормально. Я говорю это потому, что встречаю людей на улице, в любом месте. Это часть мира, которые идентифицируют себя с моим образом жизни. Однако для меня самая важная игра всегда следующая, прошлое — это история», — приводит слова Моуринью Goal.

В настоящий момент «Рома» занимает десятое место в турнирной таблице Серии А.