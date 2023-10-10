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    Моуринью: За Анти-Моуринхизмом стоят люди, которые радуются, когда «Рома» не побеждает и не добивается успеха в Европе

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал свой ответ критикам римской команды.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Существует и Анти-Моуринхизм. Особенно в Риме можно найти обе стороны.

    За Анти-Моуринхизмом стоят люди, которые радуются, когда "Рома" не побеждает и когда "Рома" не добивается успеха в Европе. Они развлекаются по радио, и это нормально. Я говорю это потому, что встречаю людей на улице, в любом месте. Это часть мира, которые идентифицируют себя с моим образом жизни. Однако для меня самая важная игра всегда следующая, прошлое — это история», — приводит слова Моуринью Goal.

    В настоящий момент «Рома» занимает десятое место в турнирной таблице Серии А.

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