Дешам: Мбаппе сейчас находится не в лучшей форме

Главный тренер сборной Франциирассказал о нынешнем состоянии нападающего

«Он сейчас находится не в лучшей форме, у игроков такого статуса это всегда сразу заметно. По поводу тех моментов, что он имел в воскресном матче — он всё прекрасно знает. Всё равно он был хорош, особенно во втором тайме, он был мобилен и старался.

Всё, что он пережил минувшим летом, весь этот ритм игр через каждые три дня — оправдывают не лучшую форму Мбаппе. Главное — он улыбается, он счастлив быть там», — заявил Дешам на пресс-конференции.

13 октября сборная Франция сыграет с Нидерландами в матче отбора Евро-2024, а 17 октября с Шотландией в товарняке.