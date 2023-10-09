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    «Химки» и «Алания» не выявили победителя

    «Химки» — «Алания»: счет матча 2:2 (0:0)

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    В центральном матче 13-го тура Первой лиги сошлись одни из главных претендентов на повышение в классе — «Химки» и «Алания». Матч получился очень ярким и темпераментным и закончился вничью — 2:2.

    Недавний новичок «Алании» Вячеслав Кротов
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    Недавний новичок «Алании» Вячеслав Кротов

    Первый тайм не принес голов. Зато после перерыва зрители вдоволь насладились забитыми мячами.

    На 53-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Алании» Батраз Гурциев.

    Спустя пять минут восстановил паритет форвард «Химок» Александр Руденко.

    На 73-й минуте левый защитник хозяев Данил Степанов вывел свою команду вперед.

    Но гости не сдались и усилиями недавнего новичка Вячеслава Кротова смогли сравнять счет на 76-й минуте. Для экс-игрока «Спартака» это первый гол за «Аланию».

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Химки — Алания 2:2
    Голы: 0:1 Gurtsiev B. (58'), 1:1 Александр Руденко (63'), 2:1 Данил Степанов (71'), 2:2 Вячеслав Кротов (76') Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Данил Степанов, Сергей Терехов, Хетаг Хосонов, Артём Кулишев, Бутта Магомедов, Равиль Нетфуллин, Александр Руденко, Varatynov S., Volkov Z. Алания: Ростислав Солдатенко, Хетаг Кочиев, Константин Плиев, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Азамат Засеев, Алан Хабалов, Валерий Царукян, Николай Гиоргобиани, Вячеслав Кротов, Gurtsiev B. Предупреждения: Азамат Засеев (44'), Артём Кулишев (47'), Петар Голубович (66'), Gurtsiev B. (66'), (72'), Сергей Терехов (90+1')

    После 13-ти туров «Алания» вышла на первое место с 25 очками. «Химки» располагаются на третьей строчке, у них на четыре очка меньше.

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