«Астон Вилла» и «Вулверхэпмтон» поделили очки в матче АПЛ

Обзор матчей 8-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Астон Вилла» сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1). В составе «волков» единственный гол забил Хван Хи Чан на 53-й минуте встречи.

«Астон Вилле» удалось сравнять счет спустя всего 2 минуты игрового времени благодаря точному удару Пау Торреса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Астон Вилла 1:1 Голы: 1:0 Хван Хи Чан (53'), 1:1 Пау Торрес (55') Вулверхэмптон: Жозе Са, Крэйг Доусон, Макс Килман, Тоте Антонио Гомеш, Нелсон Семеду, Райан Айт Нури (Мэтт Доэрти, 46'), Марио Лемина, Педру Нету, Матеус Кунья (Саша Калайджич, 76'), Хван Хи Чан (Фабиу Силва, 86'), Joao Gomes (Бубакар Траоре, 69') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара (Юри Тилеманс, 82'), Лука Динь, Пау Торрес, Диего Карлос, Эзри Конса, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Мэтти Кэш (Леон Бэйли, 82'), Олли Уоткинс, Мусса Диаби (Николо Дзаньоло, 62') Предупреждения: Бубакар Камара (6'), Крэйг Доусон (28'), Джон МакГинн (29'), Марио Лемина (62'), Нелсон Семеду (67'), Марио Лемина (90 + 4')

«Вулверхэмптон» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 8-ю очками. «Астон Вилла» — на 5-й позиции (16).

В параллельном матче «Вест Хэм» поделил очки с «Ньюкаслом» (2:2).

В составе «молотобойцев» голы забили Томаш Соучек на 8-й минуте и Мохаммед Кудус на 89-й минуте.

У «Ньюкасла» дублем отметился Александер Исак, который забил свои голы на 57-й и 62-й минутах встречи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Ньюкасл 2:2 Голы: 1:0 Томаш Соучек (8'), 1:1 Александер Исак (57'), 1:2 Александер Исак (62'), 2:2 Мохаммед Кудус (89') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфаль, Курт Зума, Наиф Агер, Эмерсон, Эдсон Альварес, Томаш Соучек (Мохаммед Кудус, 76'), Джеймс Уорд-Праус, Лукас Пакета, Майкл Антонио (Саид Бенрахма, 75'), Джаррод Боуэн Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Фабиан Шёр, Джамал Ласcеллс, Киран Триппьер, Эллиот Андерсон (Мэтт Таргетт, 90'), Мигель Альмирон (Джейкоб Мёрфи, 82'), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Шон Лонгстафф, Александер Исак (Каллум Уилсон, 86') Предупреждения: Эмерсон (16'), Бруно Гимарайнс (17'), Майкл Антонио (35'), Мигель Альмирон (67'), Лукас Пакета (70'), Шон Лонгстафф (79')

«Вест Хэм» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 14-ю очками в активе. «Ньюкасл» — на 8-й позиции (13).