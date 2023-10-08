«Пари НН» — «Крылья Советов»: счет матча 2:0, обзор гола

Прошел матч 11-го тура РПЛ между. Хозяева победили со счетом 2:0.

«Пари НН» забили по голу в каждом из таймов. На 13-й минуте ворота соперника поразил форвард Эдгар Севикян. На 93-й минуте точку в этом противостоянии нападающий Зе Турбо.

Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — Крылья Советов 2:0 Голы: 1:0 Эдгар Севикян (13'), 2:0 Зе Турбо (90+4') Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Маттео Стаматов, Владислав Карапузов, Николай Калинский, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Эдгар Севикян, Boselli J. Крылья Советов: Богдан Овсянников, Гленн Бейл, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Николай Рассказов, Максим Витюгов, Бенхамин Гарре, Амар Рахманович, Никита Салтыков Предупреждения: Kutateladze N. (72'), Дмитрий Тихий (90+3')

«Крылья Советов» идут на 2-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 21 очков в 11 встречах.

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» находится на 5-й позиции, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).