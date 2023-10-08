Игрок «Вест Хэма» Пакета признался, что до сих пор является фанатом «Милана»

Полузащитникрассказал о своем отношении к, за который игрок выступал ранее.

«У меня много воспоминаний, связанных с Миланом, а также много друзей в этом городе. Это был хороший опыт, но в то же время сложный, но он позволил мне расти.

Сегодня я по-прежнему являюсь фанатом "Милана" — клуба, который всегда будет оставаться для меня особенным. Но мне пришлось уйти, такова жизнь. Нахожусь сегодня там, где я есть, в первую очередь благодаря "Милану". Футбол таков: бывают взлёты и падения, но нам нужно набираться опыта для того, чтобы добраться до вершины. Я благодарен всем.

Сегодня "Милан" — это хорошая команда, которая выиграла чемпионство и играет в Лиге чемпионов. Клуб пожинает плоды проделанной работы, и у него есть всё необходимое для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы говорим о втором по величине клубе в мире, который всегда будет в моём сердце», — приводит слова Пакета RMC Sport.

В нынешнем сезоне Пакета провел 8 матчей в английской Премьер-лиге, забил гол и сделал голевую передачу.