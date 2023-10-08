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    Команда Захаряна сыграла вничью с «Атлетико» в Примере

    «Атлетико» — «Реал Сосьедад»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Атлетико» Мадрид и «Реал Сосьедад» поделили очки (1:1) в матче 9-го тура испанской Примеры.

    Антуан Гризманн — автор победного гола
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    Антуан Гризманн — автор победного гола

    Первый гол забили «матрасники» на 22-й минуте встречи. Коке сделал изумительную передачу на Самуэля Лино, а тот без колебаний вогнал мяч в сетку ворот.

    «Реал Сосьедад» сумел сравнять счет на 73-й минуте. Микель Оярсабаль показал чудеса техники, получил мяч, прорвался в штрафную и пробил точно в нижний угол ворот.

    Уже на 89-й минуте форвард «Атлетико» Антуан Гризманн все-таки вывел свою команду вперед. Арбитр поставил пенальти в ворота гостей, а нападающий уверенно пробил с точки.

    Стоит отметить, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начал эту встречу в стартовом составе, но был заменен на 65-й минуте. Футболист не отметился результативными действиями.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Реал Сосьедад 1:1
    Голы: 1:0 Самуэль Лино (22'), 1:1 Микель Оярсабаль (73'), 2:1 Антуан Гризманн (пенальти) (89') Атлетико: Ян Облак, Сесар Аспиликуэта (Стефан Савич, 79'), Марио Эрмосо, Науэль Молина, Аксель Витсель, Маркос Льоренте (Родриго Рикельме, 72'), Коке, Родриго Де Пауль (Сауль Ньигес, 72'), Самуэл Лино, Альваро Мората, Антуан Гризманн Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Айэн Муньос, Робен Ле Норман (Хон Пачеко, 65'), Амари Траоре, Микель Оярсабаль (Садик Умар, 90'), Микель Мерино (Арсен Захарян, 65'), Мартин Субименди, Брайс Мендес, Игор Субельдия, Такефуса Кубо, Андер Барренечеа (Андре Силва, 90') Предупреждения: Робен Ле Норман (15'), Коке (48'), Амари Траоре (86'), Карлос Фернандес (87')

    После этого матча «Атлетико» занимает 4-е место в таблице Примеры (17 очков). «Реал Сосьедад» — на 6-й позиции (16).

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