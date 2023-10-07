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    «Зенит» всухую обыграл «Сочи» в матче РПЛ

    «Сочи» — «Зенит»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Зенит» одержал гостевую победу над «Сочи» (2:0) в матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    Первый гол подопечные Сергея Семака забили на 9-й минуте встречи. Арбитр назначил пенальти в ворота «Сочи», а полузащитник команды Клаудиньо уверенно пробил с точки.

    На 30-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра получил красивую передачу от партнера по команде и отправил мяч в дальний угол ворот — 2:0.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Зенит 0:2
    Голы: 0:1 Клаудиньо (пенальти) (9'), 0:2 Матео Кассьерра (30') Сочи: Никита Гойло, Игорь Юрганов, Иван Миладинович, Кирилл Заика, Артём Макарчук, Амир Батырев, Никита Бурмистров, Кристиан Нобоа, Георгий Мелкадзе, Marcelo Alves, Kramaric M. Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Родриго, Матео Кассьерра, Иван Сергеев Предупреждение: Кирилл Заика (84')

    После этого матча «Зенит» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 16-й строчке (6).

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