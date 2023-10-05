Симеоне о победе над «Фейеноордом»: Это был очень трудный матч

Главный тренер «Атлетико»подвел итоги победного над «Фейеноордом» (3:2) в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это был очень трудный матч. Мы знали, что нам предстоит противостоять очень хорошему сопернику, быстрой, опасной команде, в которой много молодых игроков. И это именно то, с чем мы столкнулись», — цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

Напомним, что по ходу встречи «Фейеноорд» дважды вел в счете, но в итоге упустил победу.

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После этого матча «Атлетико» занимает 1-е место в своей группе Лиги чемпионов (4 очка). «Фейеноорд» — на 2-й позиции (3).