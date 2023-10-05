«Мы очень довольны Далером». Спордиректор «Гавра» — об игре Кузяева

Спортивный директорвысказался об игре полузащитника командыв нынешнем сезоне Лиги 1.

«Мы очень довольны Далером. Он быстро адаптировался и очень сильно помог нам. В лиге есть очень много очень хороших игроков, и у Кузяева есть потенциал стать одним из них.

Далер очень быстро учит французский язык. Он уже почти всё понимает и говорит всё лучше и лучше», — приводит слова Бодмера Sport24.

В нынешнем сезоне Кузяев провел 7 матчей за «Гавр» и забил 2 гола. Напомним, что в летнее трансферное окно полузащитник перешел из «Зенита». На данный момент интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн. евро.