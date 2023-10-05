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    «Фиорентина» сыграла вничью с «Ференцварошем» в матче ЛК

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    Обзор матчей группы F Лиги конференций.

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    В одной из встреч «Фиорентина» сыграла вничью с «Ференцварошем» (2:2).

    Сначала свои 2 гола забила венгерская команда. Отличились Варнабас Варга и Ибрахим Сиссе.

    «Фиорентине» удалось сравнять счет усилиями Антонина Барака и Нанитамо Иконе.

    Футбол. Лига конференций. Группа F
    Фиорентина — Ференцварош 2:2
    Голы: 0:1 Барнабаш Варга (25'), 0:2 Ибрахим Сиссе (51'), 1:2 Антонин Барак (67'), 2:2 Жонатан Иконе (90 + 3') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Микаель Кайоде, Лукас Мартинес, Лука Раньери, Кристиано Бираги (Фабьяно Паризи, 46'), Джакомо Бонавентура (Жонатан Иконе, 79'), Максим Лопес (Артур Мело, 58'), Роландо Мандрагора (Антонин Барак, 58'), Николас Гонсалес, Лукас Бельтран, Риккардо Соттиль (Кристиан Куаме, 58') Ференцварош: Денеш Дибуш, Маркос Маркиньос (Эльдар Чивич, 82'), Кристиан Рамирес, Ибрахим Сиссе, Сами Ммаэ, Чебраил Макрецкис, Кристоффер Закариассен (Минти Абена, 89'), Мохаммад Абу Фани (Мухамед Бешич, 67'), Давид Шигер, Барнабаш Варга (Александар Пешич, 82'), Мохамед Бен Ромдане (Овусу Квабена, 67') Предупреждения: Давид Шигер (23'), Сами Ммаэ (56'), Барнабаш Варга (58'), Мохамед Бен Ромдане (66'), Денеш Дибуш (73'), Николас Гонсалес (87'), Vincenzo Italiano (90 + 8')

    «Ференцварош» занимает 1-е место в своей группе (4 очка), а «Фиорентина» — на 3-й позиции (2).

    В параллельном матче «Генк» в гостях обыграл «Чукарички» (2:0).

    В составе бельгийской команды голы забили Брайан Хейнен и Джозеф Пэинтсил с пенальти.

    Футбол. Лига конференций. Группа F
    Чукарички — Генк 0:2
    Голы: 0:1 Брайан Хейнен (10'), 0:2 Joseph Paintsil (пенальти) (21') Чукарички: Неманья Белич, Миладин Стеванович (Виктор Роган, 57'), Огнен Враньеш, Лука Суботич, Неманья Тошич, Никола Станкович, Марко Доцич, Самбу Сиссоко (Боица Никчевич, 47'), Джордже Иванович (Игор Миладинович, 47'), Сандей Дамилар Адетунджи (Михайло Цветкович, 47'), Лука Аджич (Лютер Сингх, 68') Генк: Хендрик ван Кромбрюгге, Жорис Кайембе, Карлос Куэста, Марк Маккензи, Даниэль Муньос, Кристофер Бонсу Баа (Люка Ойен, 67'), Патрик Грошовски, Брайан Хейнен, Толуваласе Арокодаре (Матиас Галарса, 77'), Joseph Paintsil (Йира Сор, 90'), Билал Эль-Ханнус (Анди Зачири, 77') Предупреждения: Лука Суботич (86'), Игор Миладинович (90 + 3')

    После этого матча «Генк» занимает 2-е место в своей группе (4 очка), а «Чукарички» — на последней 4-й позиции без набранных баллов.

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