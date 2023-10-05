Ещенко считает, что последние результаты «Спартака» — повод задуматься для Абаскаля

Бывший защитник московскоговысказался о последних результатах московской команды.

Напомним, два последних матча — с «Крыльями Советов» в РПЛ и с «Динамо» в Фонбет Кубке России — «Спартак» проиграл с общим счётом 0:7.

«Очень неприятные два крупных поражения подряд. Особенно для команды, которая борется за чемпионство. Понятно, что в Кубке против "Динамо" была ротация, дали шанс поиграть другим футболистам. Было видно, сейчас многие игроки без практики, не всё получилось вчера. Это повод задуматься для главного тренера.

Впереди важнейший матч с ЦСКА. Дерби — всегда яркое и интересное событие. Это шанс для всей команды реабилитироваться и исправить ситуацию. Очень надеюсь, что у ребят всё получится», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».