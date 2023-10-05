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    Балотелли: у ПСЖ нет ни единого шанса подписать меня, но за 10 млн. евро в год я бы согласился

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    Нападающий «Аданы Демирспор» Марио Балотелли рассказал, при каких условиях согласился бы выступать за ПСЖ.

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    «Что, если ПСЖ позвонит мне? Никаких шансов. Я отвечу им отказом. Ни за что не перейду туда, поскольку я раньше играл за "Марсель" и "Ниццу". Так что… у ПСЖ нет ни единого шанса.

    А если ПСЖ предложит мне € 10 млн за сезон? Тогда конечно! В таком случае я бы согласился… за € 10 млн я бы даже присоединился к команде моего брата и поехал играть за них!» — приводит слова Балотелли журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

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    • В первом матче нынешнего сезона за «Адану Демирспор» Балотелли забил 2 гола. В прошлом сезоне Балотелли выступал за «Сьон», провел 18 встреч и отличился 6-ю голами.

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