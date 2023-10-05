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    «Балкани» сенсационно сломили сопротивление загребского «Динамо»

    «Балкани» — «Динамо» Загреб: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче второго тура группового этапа Лиги конференций «Балкани» из Косово в родных стенах неожиданно переиграли загребское «Динамо» со счетом 2:0.

    «Динамо» Загреб
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    «Динамо» Загреб

    Авторами точных ударов стали Альмир Криезиу и Валид Хамиди.

    Футбол. Лига конференций. Группа C
    Балкани — Динамо З 2:0
    Голы: 1:0 Альмир Крюэзиу (44'), 2:0 Валид Хамиди (83') Балкани: Энеа Колики, Арменд Тачи, Люмбард Деллова, Байрам Яшаница, Лоренц Траши, Марсель Исмайльгечи (Блеарт Толай, 65'), Чендрим Зюба, Эдвин Куч, Назми Грипши (Гентрит Халили, 87'), Альмир Крюэзиу (Весель Лимай, 71'), Альбин Бериша (Валид Хамиди, 65') Динамо З: Иван Невистич, Дино Перич, Бошко Шутало, Садех Мохаррами, Габриэль Видович (Тибор Халилович, 66'), Мартин Батурина, Йосип Мишич, Марко Булат (Петар Сучич, 66'), Богдан Михайличенко (Антонио Марин, 79'), Лука Менало (Махир Эмрели, 46'), Сандро Куленович Предупреждения: Альмир Крюэзиу (3'), Эдвин Куч (17'), Махир Эмрели (80'), Энеа Колики (82'), Валид Хамиди (84')

    Таким образом, «Балкани» набрали три очка и поднялись на второе место в группе. У «Динамо» также три балла и третья строчка.

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