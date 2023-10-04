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    Индзаги: Меня не покидало ощущение, что мы вот-вот дожмем «Бенфику»

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Бенфикой» (1:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «В первом тайме у нас было два-три момента, где мы могли сыграть лучше. Во второй половине мы взвинтили обороты, заиграли интенсивнее, ребята играли великолепно.

    Меня не покидало ощущение, что мы вот-вот дожмем "Бенфику". Жаль, что мы не реализовали свои моменты на сто процентов, но я должен отдать должное игрокам», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Интер» набрал четыре очка и поднялся на второе место в своей группе. У «Бенфики» нет зачетных баллов и последняя строчка.

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