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    Экс-тренер «ПСЖ» возглавит клуб из Катара

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    Кристоф Гальтье в ближайшее время станет новым главным тренером «Аль-Духаиля», сообщает журналист Фабрицио Романо.

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    Французский специалист заменит на этом посту аргентинца Эрнана Креспо.

    По данным источника, Гальтье отправится на этой неделе в Катар для подписания контракта с «Аль-Духаилем».

    Предыдущим местом работы 57-летнего тренера был «Пари Сен-Жермен», откуда его уволили вскоре после завершения прошедшего сезона.

    Напомним, в сентябре Гальтье предлагали возглавить «Марсель», но он отказался от этой возможности из-за боязни, что его не примут болельщики провансальского клуба.

    «Аль-Духаиль» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Катара после пяти туров.

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