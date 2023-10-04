Экс-тренер «ПСЖ» возглавит клуб из Катара

в ближайшее время станет новым главным тренером, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Французский специалист заменит на этом посту аргентинца Эрнана Креспо.

По данным источника, Гальтье отправится на этой неделе в Катар для подписания контракта с «Аль-Духаилем».

Предыдущим местом работы 57-летнего тренера был «Пари Сен-Жермен», откуда его уволили вскоре после завершения прошедшего сезона.

Напомним, в сентябре Гальтье предлагали возглавить «Марсель», но он отказался от этой возможности из-за боязни, что его не примут болельщики провансальского клуба.

«Аль-Духаиль» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Катара после пяти туров.