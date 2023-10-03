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    Тухель: Я очень уважаю каждого соперника в Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Мы готовимся в обычном режиме. Я очень уважаю каждого соперника в Лиге чемпионов. На групповом этапе можно идти только от матча к матчу. Мы хотим быть первой за достаточно продолжительное время командой, которая победит в гостях у "Копенгагена". Результаты в домашних матчах многое говорят о качестве этой команды», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

    «Бавария» сыграет в гостях с «Копенгагеном» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сегодня, 3 октября. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

    Датская команда с одним баллом занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Мюнхенский коллектив располагается на первой строчке с тремя очками.

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