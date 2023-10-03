Карпин заявил, что в матче с «Локомотивом» не играл никто из тех, кто будет играть против «Краснодара»

Главный тренервысказался о матче Кубка России против(1:3).

«Рассматривали эту игру как подготовку к субботнему матчу против "Краснодара"? Да, поэтому сегодня не играл никто из тех, кто будет играть в субботу.

Что сказал судьям в эпизоде с назначением пенальти? Ничего. И сейчас помолчу, как Гончаренко. В чем отличие этого пенальти от пенальти в игре с "Уралом"? Тогда руку признали в естественном положении, сейчас — в неестественном. И "Урал" еще чем‑то возмущается», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Железнодорожники лидируют в своём квартете, набрав десять очков в пяти матчах. «Ростов» (восемь очков) — на третьей строчке.