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    «Торино» и «Верона» не выявили сильнейшего

    «Торино» — «Верона»: счет матча 0:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Торино Верона
    В 7-м туре чемпионата Италии встречались «Торино» и «Верона». Команды разошлись миром, сыграв со счетом 0:0.

    Никола Влашич
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    Никола Влашич

    Матч прошел в Турине. На встрече работала бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Верона 0:0
    Торино: Ваня Милинкович-Савич, Перр Схюрс, Саба Сазонов (Адриен Тамез, 27'), Рикардо Родригес, Брандон Соппи (Рауль Белланова, 81'), Иван Илич (Кароль Линетти, 54'), Самуэле Риччи, Валентин Лацаро, Демба Сек (Янн Карамо, 81'), Неманья Радоньич (Никола Влашич, 54'), Дуван Сапата Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович (Диего Коппола, 46'), Бруно Амионе (Давиде Фараони, 58'), Джанджакомо Маньяни, Томаш Суслов (Мартин Онгла, 85'), Дарко Лазович, Ондрей Дуда, Филиппо Терраччано, Сириль Нгонж (Риккардо Сапонара, 76'), Juan Manuel Cruz (Милан Дюрич, 58'), Michael Folorunsho Предупреждения: Джанджакомо Маньяни (9'), Адриен Тамез (71')

    «Торино» набрал 9 очков. Команда занимает 11-е место в таблице Серии А.

    Календарь и таблица Серии А

    В активе «Вероны» 8 баллов. Клуб идет на 14-й строчке.

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