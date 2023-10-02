«Торино» — «Верона»: счет матча 0:0, обзор голов

Никола Влашич Фото: globallookpress.com
Матч прошел в Турине. На встрече работала бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани.
Футбол. Италия. Серия А
Торино — Верона 0:0
Торино: Ваня Милинкович-Савич, Перр Схюрс, Саба Сазонов (Адриен Тамез, 27'), Рикардо Родригес, Брандон Соппи (Рауль Белланова, 81'), Иван Илич (Кароль Линетти, 54'), Самуэле Риччи, Валентин Лацаро, Демба Сек (Янн Карамо, 81'), Неманья Радоньич (Никола Влашич, 54'), Дуван Сапата Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович (Диего Коппола, 46'), Бруно Амионе (Давиде Фараони, 58'), Джанджакомо Маньяни, Томаш Суслов (Мартин Онгла, 85'), Дарко Лазович, Ондрей Дуда, Филиппо Терраччано, Сириль Нгонж (Риккардо Сапонара, 76'), Juan Manuel Cruz (Милан Дюрич, 58'), Michael Folorunsho Предупреждения: Джанджакомо Маньяни (9'), Адриен Тамез (71')
«Торино» набрал 9 очков. Команда занимает 11-е место в таблице Серии А.
В активе «Вероны» 8 баллов. Клуб идет на 14-й строчке.