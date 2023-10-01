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    Ромащенко: Всегда хочется большего. Есть позитив, который можно вынести

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    Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о матче против московского «Динамо» (1:1).

    Мирослав Ромащенко
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    Мирослав Ромащенко

    «Всегда хочется большего. Знаем силу соперника, готовились, понимали, как он строит игру. Но все равно пытались плясать от себя. Какие‑то вещи удавались, какие‑то нет, но это не наша вина, а заслуга соперника. Одно очко — это плюс, но мы хотели доставить неприятности этой хорошей команде. Хотели взять три очка, была обоюдоострая игра, мы создали моменты, которые голами не закончились. Такие моменты надо реализовывать. Тем не менее спасибо ребятам за бойцовские качества, старание. С нашими маленькими проблемами — отсутствие профильного центрального защитника мы компенсируем присутствием крайнего левого защитника, левого ставим направо.

    У наших ворот были моменты — игра открывалась. Интересный матч, есть позитив, который можно вынести, готовимся к кубковой игре.

    Слишком мало времени — всегда идут микроциклы по три матча через большой подготовительный недельный цикл. Успеваешь только восстанавливаться, по ходу сезона компенсировать такие проблемы очень сложно. Фокусируем ребят на том, что в таких ситуациях нужно быть более четкими в штрафной, несмотря на те моменты, которые вы указали.

    Семенов? Врачи делают все возможное, чтобы он вернулся, спасибо ему за терпение, старание. Не будем рисковать здоровьем. Его присутствие на скамейке запасных было только для того, чтобы он помогал команде подсказками. Когда сильное плечо рядом, это всегда плюс», — приводит слова Ромащенко «Матч ТВ».

    «Динамо» с 16 очками идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 12 баллами идет десятым.

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