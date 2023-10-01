Аллегри: Я доволен игрой и набранным очком, было непросто

Массимилиано Аллегри Фото: globallookpress.com
«Я доволен игрой и набранным очком, было непросто.
Мы провели хорошие 60 минут, да, ошибались в передачах и могли играть более вертикально, но парни в целом хорошо себя проявили.
Войчех Шченсны совершил невероятный сэйв. Он среди лучших вратарей Европы. Да, случаются и плохие вечера, как в матче с "Сассуоло" (2:4), но мы проиграли там не из-за его ошибки.
Теперь у нас есть неделя, чтобы подготовиться к дерби с "Торино". Нам предстоит трудный матч», — сказал Аллегри в эфире DAZN.
Оба клуба идут в числе лидеров Серии А. «Аталанта» имеет 14 очков, у «старой синьоры» на одно меньше.