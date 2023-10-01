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    Аллегри: Я доволен игрой и набранным очком, было непросто

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    Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался относительно поединка против «Аталанты» (0:0).

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Я доволен игрой и набранным очком, было непросто.

    Мы провели хорошие 60 минут, да, ошибались в передачах и могли играть более вертикально, но парни в целом хорошо себя проявили.

    Войчех Шченсны совершил невероятный сэйв. Он среди лучших вратарей Европы. Да, случаются и плохие вечера, как в матче с "Сассуоло" (2:4), но мы проиграли там не из-за его ошибки.

    Теперь у нас есть неделя, чтобы подготовиться к дерби с "Торино". Нам предстоит трудный матч», — сказал Аллегри в эфире DAZN.

    Оба клуба идут в числе лидеров Серии А. «Аталанта» имеет 14 очков, у «старой синьоры» на одно меньше.

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