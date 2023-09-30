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    ЦСКА минимально одолел «Балтику»

    ЦСКА — «Балтика»: счет матча 1:0

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    В матче десятого тура РПЛ ЦСКА на своем поле обыграл «Балтику» со счетом 1:0.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Судьбу противостояния решил единственный точный удар, автором которого стал Виктор Давила.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Балтика 1:0
    Гол: 1:0 Davila V. (18') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Максим Мухин, Саша Зделар, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Agapov I., Khellven, Oblyakov I., Davila V., Fayzullaev A. Балтика: Евгений Латышонок, Иван Остойич, Никола Радмановац, Роберто Фернандес, Артур Галоян, Александр Осипов, Анхело Энрикес, Гедеон Гузина, Gassama N., Soto G., Bistrovic K. Предупреждения: Иван Остойич (30'), Gassama N. (68'), Fayzullaev A. (70')

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА прервал 5-матчевую серию без побед в РПЛ и с 16 очками поднялся на шестое место. «Балтика» с 7 баллами остается на 14-й строчке в турнирной таблице.

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