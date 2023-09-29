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    Хаби Алонсо рассказал о своем будущем

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    Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо ответил на разговоры о своем скором уходе в мадридский «Реал».

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Мадрид»? Сейчас сентябрь, ещё очень рано. Я остаюсь сосредоточенным. Мы хорошо начали сезон, мы хотим, чтобы все игроки были сосредоточены. Поэтому я должен быть первым в этом отношении«, — цитирует слова Алонсо Marca.

    Напомним, совсем недавно появилась информация о том, что Хаби Алонсо является главным претендентом на пост главного тренера "сливочных" после ухода следующим летом Карло Анчелотти.

    Сейчас Хаби Алонсо возглавляет леверкузенский "Байер" и идет с ним после шести туров на втором месте в немецкой Бундеслиге. В качестве футболиста он играл за мадридский "Реал" с 2009 по 2014 год.

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