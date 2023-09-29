Хаби Алонсо рассказал о своем будущем

Главный тренер немецкого «Байера»ответил на разговоры о своем скором уходе в мадридский

«Мадрид»? Сейчас сентябрь, ещё очень рано. Я остаюсь сосредоточенным. Мы хорошо начали сезон, мы хотим, чтобы все игроки были сосредоточены. Поэтому я должен быть первым в этом отношении«, — цитирует слова Алонсо Marca.

Напомним, совсем недавно появилась информация о том, что Хаби Алонсо является главным претендентом на пост главного тренера "сливочных" после ухода следующим летом Карло Анчелотти.

Сейчас Хаби Алонсо возглавляет леверкузенский "Байер" и идет с ним после шести туров на втором месте в немецкой Бундеслиге. В качестве футболиста он играл за мадридский "Реал" с 2009 по 2014 год.