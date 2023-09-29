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    «Готовиться ментально». Личка дал совет Захаряну

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал несколько советов полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Слежу за Захаряном, видел одну из его игр. Понятно, он в новой команде, новая культура. Надо чуть-чуть привыкнуть и очень важно выучить язык. Арсен молодой, ему 20. Он старается, работает.

    Сейчас не поддерживаем связь с Захаряном. Что бы посоветовал? Оставаться человеком, каким он и является. Ментально готовиться, что сначала будет тяжело, но нужно будет продолжать работать», — сказал Личка Sport24.

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    • Напомним, что летом 2023 года Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад». До трансфера полузащитник провел за «бело-голубых» 4 матча в нынешнем сезоне, забил гол и сделал ассист.

    В «Реал Сосьедаде» Захарян принял участие в 3-х встречах, не отметившись результативными действиями.

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