Анчелотти: У «Жироны» есть очень серьезное преимущество — команда не выступает в еврокубках

Главный тренервысказался о чемпионской гонке в текущем сезоне Ла Лиги.

Завтра «слиовочные» сыграют против лидера чемпионата — «Жироны».

«Мы должны уважать предстоящего соперника. Турнирная таблица — важный фактор.

"Жирона" показала наилучшие результаты в первых матчах, чем другие клубы. Мы относимся к этому с уважением. "Жирона" способна сражаться с многими командами.

У них есть очень серьёзное преимущество — команда не выступает в еврокубках, поэтому может лучше готовиться к играм чемпионата.

Календарь и таблица испанской Примеры

Больше всего на клубы влияют игры национальных сборных. У нас есть и травмы, и усталость», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».