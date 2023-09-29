Анчелотти: У «Жироны» есть очень серьезное преимущество — команда не выступает в еврокубках

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
Завтра «слиовочные» сыграют против лидера чемпионата — «Жироны».
«Мы должны уважать предстоящего соперника. Турнирная таблица — важный фактор.
"Жирона" показала наилучшие результаты в первых матчах, чем другие клубы. Мы относимся к этому с уважением. "Жирона" способна сражаться с многими командами.
У них есть очень серьёзное преимущество — команда не выступает в еврокубках, поэтому может лучше готовиться к играм чемпионата.
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Больше всего на клубы влияют игры национальных сборных. У нас есть и травмы, и усталость», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».