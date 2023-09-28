Кержаков и Караваев могут пропустить матч с «Оренбургом»

Вратарь «Зенита»и защитникрискуют не сыграть противв десятом туре РПЛ. Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

«Нет ни Михаила Кержакова, ни Славы Караваева. Андрей Мостовой тоже участвует в тренировках только фрагментарно — его участие в матче под вопросом.

Мишу и Славу беспокоят определенные проблемы, поэтому их участие в матче под вопросом.

Какие-то тренировки Мостовой проводил вместе с командой, но на сто процентов еще не готов, поэтому мы варьируем его нагрузку. Какие-то тренировки он проводит вместе с командой, а какие-то — в индивидуальном режиме, чтобы игрок набрал хорошие кондиции и был готов на сто процентов», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдет 30 сентября, начало — в 12:00 мск.